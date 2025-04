Tgcom24.mediaset.it - Totò Di Natale si allena per il ritorno in campo

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Dida diverse settimane pubblica su Instagram video in cui mostra i suoimenti. E sonomenti di una certa intensità: preparazione fisica e lavoro col pallone. Che l'ex numero 10 e capitano dell'Udinese stia davvero pensando a unin? Di certo si prepara per il raduno di "Operazione Nostalgia", in programma a Vicenza a fine giugno. Di certo la classe è sempre intatta.