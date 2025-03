«Tornatene in Regno Unito. Non ce ne frega un c***o di te». L'incredibile sfogo della trumpiana con l'inviata di Sky - Il video

Leggi su Open.online

«Non ce neun cazzotua opinione e dei tuoi servizi. Perché non torni nel, dove avete un grande problema di migranti?». Questa frase è solo l’inizio di un breve ma rabbiosissimo scontro tra la Marjorie Taylor Greene,di ferro e membroCamera dei rappresentanti per il Partito repubblicano, edi Sky News Martha Kelner. Uno scoppio di rabbia improvviso, scaturito dall’accento marcatogiornalista, in cui la rappresentante dello Stato del Georgia ha aggredito verbalmente l’interlocutrice, evitando di rispondere alla sua domanda: «Non mi interessano le tue notizie false». L’attacco: «Non ce neniente, cosa mi dici di tutte le donne stuprate dagli immigrati?»È successo ieri, mercoledì 26 marzo, durante una conferenza stampa indetta da Taylor Greene.