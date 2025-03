Formiche.net - Torna il Nord Stream? Mosca insiste con gli Usa sul ripristino e attacca l’Ue

“Sarebbe probabilmente interessante se gli americani usassero la loro influenza sull’Europa e le facessero smettere di rifiutare il gas russo”. Parola di Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, che ieri ha messo nel mirino chi – come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e alcuni ministri tedeschi – si oppongono aldei gasdottifermati da un sabotaggio alla fine del 2022. “Queste persone sono o malate o suicide”, ha tuonato il capo della diplomazia di.Con gli Stati Uniti di Donald Trump decisi a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e fortemente critici verso l’Unione europea, la Russia di Vladimir Putin prova a insinuarsi nelle relazioni transatlantiche sfruttando la fase attuale per usare gli americani come clava contro gli europei.