Torna a chiamarsi Avetrana – Qui non è Hollywood la serie sull’omicidio di Sarah Scazzi | il giudice dà torto al Comune tarantino

LaQui non è, che racconta dell’omicidio di, tornerà su Disney+ con il titolo originale:– Qui non è. A deciderlo una sentenza deldel Tribunale di Taranto che, dopo le proteste del sindaco Antonio Iazzi, che aveva lamentato come il prodotto «associaa una comunità potenzialmente criminogena, retrograda e omertosa», con un decreto d’urgenza aveva vietato l’utilizzo del nomenel titolo dellatv. Tutto revocato ora e la storia parrebbe essersi conclusa, dato che ilha deciso di non fare ricorso. Ilha stabilito che la scelta di utilizzare il nome del piccolo«Non aveva intento denigratorio versoe le sue istituzioni. Al contrario, simboleggiava uno spunto di riflessione che l’autore ha sviluppato all’interno dell’opera, mettendo in luce non solo i fatti di cronaca, ma anche l’impatto mediatico che ha coinvolto l’intero paese».