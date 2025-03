Dayitalianews.com - Torino, bus precipita nel Po: niente da fare per l’autista inizialmente tratto in salvo

Leggi su Dayitalianews.com

Un autobus turistico in retromarcia ha sfondato il parapetto e si è inabissato nelle acque del fiume Po a. Alla guida c’era Nicola Di Carlo, 64 anni, titolare della Di Carlo Tours, che è stato esvivo dai soccorritori ma è deceduto poco dopo.L’incidente, avvenuto il 26 marzo, ha lasciato molti interrogativi ancora da chiarire. Una consapevolezza però è chiara: si è evitata una strage. Il mezzo aveva appena accompagnato una scolaresca, e il conducente era tornato a prenderli. Per puro caso, dunque, nessun passeggero era a bordo al momento dell’impatto.Il video dell’incidente: il bus si inabissa sotto gli occhi dei passantiUn filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e diffuso online mostra gli attimi drammatici in cui l’autobus attraversa l’area di scambio dell’incrocio, sfiora un semaforo e supera la balaustra dei Murazzi,ndo nel fiume.