Bollicinevip.com - Tommaso Franchi e Giglio, amicizia al capolinea dopo il GF: “Parlava alle mie spalle”

ha delusofinitail Grande Fratellosvela perché ha interrotto i rapporti conil GFNon tutte lenate al Grande Fratello sopravvivonoil reality ed è quello che è successo anche tra.L’ex gieffino toscano ospite a Casa Chi ha spiegato perché ha smesso di seguire alcuni suoi ex compagni di avventurail reality. Queste le sue parole: “Con certa gente c’ho abitato già sei mesi insieme e ho visto già abbastanza. Poi non ho tolto il follow a tutti. Lì ci stavo insieme perché eravamo chiusi, ma adesso seguo le persone a cui tengo e con cui stavo bene anche nel contesto del programma. Seguo quelli con cui mi trovo bene e basta”.ha tolto il followe anche al conduttore, in merito a questo ha svelato: “Con Alfonso Signorini non ho niente contro, però ho visto che lo seguivo e ho pensato di togliergli il segui.