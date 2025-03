Biccy.it - Tommaso deluso da Giglio e svela il motivo dell’unfollow a Signorini

Appena uscito dal Grande Fratello,Franchi ha smesso di seguire su Instagram diversi ex coinquilini, da Lorenzo Spolverato e Luca, a Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Non contento l’idraulico toscano ha defollowato anche Alfonso(qualcuno dice che sia arrabbiato con il presentatore), che lunedì scorso al GF gli ha chiesto il, ma in quell’occasione l’ex gieffino ha prima negato e poi ha farfugliato qualcosa: “Vabbè ma non è che ci conosciamo“.Ospite a Casa Chi,si è spiegato meglio ed ha confessato perché ha deciso di non seguire più Alfonso su Instagram. Non solo, Franchi ha anche rivelato di essere moltoda, che al Grande Fratello era un suo amico, peccato che una volta uscito dalla casa il 24enne senese abbia visto delle clip in cui Luca avrebbe sparlato di lui.