TNA | Maggie Lee firma un contratto esclusivo con la compagnia

Continuano le novità in casa TNA.Proprio poche ore fa la federazione ha reso nota ladi una nuova Knockouts.Nello specifico stiamo parlando diLee, una delle lottatrici indipendenti più ricercate nel recente periodo.BREAKING: TNA Wrestling signs @justlee! FULL DETAILS: pic.twitter.com/2cOFLfCsyO— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) March 27, 2025 Secondo molte fonti, taleera già stata “studiata” da diversi mesi e la TNA è stata sempre in pole per assicurarsi le prestazioni della lottatrice., a quanto pare, è stata ingaggiata proprio grazie a Gail Kim e Ariel Shemer, quest’ultime recentemente licenziate dalla TNA per la volontà di Anthem nel cambiare l’assetto gestionale backstage della federazione.