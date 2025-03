Quotidiano.net - Tineco FLOOR ONE SWITCH S7: il lava-pavimenti smart che si autopulisce da solo (e ora lo paghi il 30% in meno)

Leggi su Quotidiano.net

Se cerchi un dispositivo che rivoluzioni la pulizia deidi casa, ilONES7 è uno dei modelli più avanzati attualmente disponibili sul mercato. Oggi è acquistabile su Amazon a 629,00€, con uno sconto del 30% grazie alle offerte di primavera, un’occasione interessante per portarsi a casa unintelligente tra i più completi in circolazione. L’IVA è inclusa così come le spese di spedizione. Compralo oggi con lo sconto del 30%ONES7:multifunzione in offerta su Amazon a 629€ Questo modello combina aspirazione eggio in un unico passaggio, ottimizzando tempo e risultati. La vera novità delONES7 è la funzionalitàmultifunzione, che regola automaticamente potenza e flusso d’acqua in base al livello di sporco rilevato.