TikTok Shop in Italia, come funziona l'e-commerce e quanto si guadagna

sbarca nell’e-e sfida i colossi del settore. Il social newtork cinese ha lanciato, una sezione per fare acquisti online sui prodotti mostrati nei video o durante le dirette da marchi, Pmi e creator locali, senza uscire dall’app.Disponibile già dal 2023 in Usa e Regno Unito, dopo Spagna e Irlanda la novità arriverà anche in, Francia e Germania: per i 22,8 milioni di utenti del social del nostro Paese sarà disponibile a partire dal 31 marzo.Il lancio del “discovery e-spiegato dal social network,non è un e-o il marketplace della piattaforma, ma è stato pensato per “integrare intrattenimento e acquisti” attraverso il formato del “discovery e-”: una nuova modalità interattiva che dà agli utenti la possibilità di comprare gli articoli che vedono nei video del “Per te” o durante le “live” direttamente all’interno della stessa app.