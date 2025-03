Lettera43.it - TikTok Shop, che cos’è e come funziona l’e-commerce che debutta in Italia

Leggi su Lettera43.it

sfida i giganti dell’e-con il lancio ufficiale diin, Francia e Germania a partire dal 31 marzo. Dopo il debutto in Irlanda e Spagna, il servizio arriva per oltre 22,8 milioni di utentini, permettendo l’acquisto diretto di prodotti all’interno della piattaforma, senza dover uscire dall’app. Attraverso video interattivi e dirette live, brand, piccole e medie imprese e creator locali potranno vendere i propri articoli.è già membro del consorzio Netcomm, l’associazione per il commercio digitale, consolidando così il proprio ruolo nel mercato online.Jan Wilik head of operations diUk: «L’esperienza di acquisto simile a quella di un negozio fisico»L’esperienza d’acquisto si distingue per l’interazione diretta tra venditore e consumatore, sia tramite video registrati che durante le dirette, dove è possibile porre domande in tempo reale.