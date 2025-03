Quotidiano.net - TikTok Shop arriva in Italia, Francia e Germania: sfida ai colossi dell'e-commerce

le piattaforme di e-come Amazon e porta ufficialmente il suoin. Dopo il lancio in Irlanda e Spagna, la piattaforma di condivisione video porta il servizio nei tre Paesi dal 31 marzo. Saranno 22,8 milioni gli utenti inche potranno acquistare direttamente sulla piattaforma prodotti proposti da brand, pmi e creator locali, con video interattivi e dirette live. Il servizio consente di acquistare ciò che si vede nei video del 'Per Te' o durante le dirette, senza uscire dall'app.è già socia del consorzio Netcomm, l'associazione per il commercio digitale.