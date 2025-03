Quotidiano.net - TikTok shop arriva in Italia. Ecco da quando e come fare gli acquisti

Roma, 27 marzo 2025 – Dai reels (i filmati brevi) all’e-commerce (l’acquisto online).sfida le piattaforme di vendite onlineAmazon o e-bay e porta ufficialmente il suoin, Francia e Germania. Loping suSarà dunque possibiledirettamente dalla piattaforma social più amata dai giovani. Il meccanismo sarà semplice e in linea con le esigenze di chi usa(il social cinese) con frequenza. L’avvocato Gigante (Autorità per la protezione dei dati) spiega: "Non siamo censori, ma il colosso cinese non ha rispettato le regole" DaDopo il lancio in Irlanda e Spagna, la piattaforma di condivisione videoporta il servizio nei tre Paesi (, Francia e Germania) a partire da lunedì 31 marzo.funzionerà Saranno 22,8 milioni gli utenti inche potranno acquistare direttamente sulla piattaforma prodotti proposti da brand, pmi e creator locali, con video interattivi e dirette live.