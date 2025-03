Ilrestodelcarlino.it - Tifosi del Sassuolo in curva sud. Granata ’dirottati’ tra gli ospiti

Il dado è tratto. L’Osservatorio del Viminale si è pronunciato nella tarda serata di martedì, sciogliendo il nodo relativo alla disposizione deie neroverdi all’interno del Mapei Stadium in occasione di-Reggiana, in programma sabato alle 19,30. E ‘liberando’ la prevendita dei biglietti, attiva da ieri non senza limitazioni che recepiscono, di fatto, quelle che erano state le indicazioni della settimana scorsa, che prevedevano ineroverdi inSud – quella occupata dal tifoin occasione delle partite casalinghe – e i‘dirottati’ nel settoreoltre che in un settore ‘dedicato’ della tribuna est. In pratica la stessa disposizione delle tifoserie vista in occasione di-Pisa, ma la circostanza ha suscitato polemiche tutt’altro che spente: il tifo organizzato, infatti, considera la ‘Sud’ casa sua e ha già fatto sapere che nel settorenon andrà.