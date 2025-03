Ilcampoonline.it - Ticket sui farmaci in Emilia-Romagna: chi paga e chi è esente

Leggi su Ilcampoonline.it

Dal 2 maggio 2025 entrerà in vigore la riforma sanitaria della Regione, che introduce undi 2,20 euro a confezione di farmaco, fino a un massimo di 4 euro per ricetta. L’obiettivo è garantire la sostenibilità del sistema sanitario pubblico, colpito dai tagli statali.Chi èCirca 1,65 milioni di cittadini non pagheranno il:373mila esenti per patologie croniche766mila per disagio economico200mila tra malati oncologici, trapiantati e affetti da malattie rareInoltre, le prime visite specialistiche resteranno gratuite per i figli fino a 14 anni nelle famiglie con almeno due figli a carico.Le motivazioni della RegioneIl presidente Michele de Pascale e l’assessore alla Salute Massimo Fabi spiegano che la riforma è frutto di un confronto con le Organizzazioni sindacali e punta a mantenere elevata la qualità del servizio sanitario regionale dopo i tagli del Governo Meloni.