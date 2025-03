Universalmovies.it - Thunderbolts* | La minaccia di Void in un nuovo spot tv

Nel giorno che segue l’annuncio del sontuoso cast di Avengers: Doomsday, i Marvel Studios hanno svelato unbreveda, il prossimo capitolo dell’MCU.A dire il vero, il video ricicla sequenze già apprezzate in altri trailer utilizzando, però, un montaggio più accattivante, con un focus maggiormente puntato su Sentry e la sua versione malvagia. Insomma, un modo come un altro per affermare una volta ancora chesarà un vero e proprio film evento Marvel, e non una pellicola di attesa in vista dello scontro finale con il Dottor Destino di Robert Downey Jr.Ricordiamo che, tornando all’annuncio ieri del cast di Avengers: Doomsday, alcuni attori del cast disono già stati confermati per un ritorno offrendo pertanto una sorta di “notizia spoiler ufficiale” sulle sorti dei personaggi interpretati.