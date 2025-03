Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, Giuntoli chiarisce: «Il nostro rapporto rimarrà di grande stima e rispetto. Vi dico cosa penso riguardo al suo futuro»

di RedazionentusNews24fa chiarezza: le dichiarazioni in conferenza stampa sull'ex allenatore dei bianconeriPrima della conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor, ha preso la parole il Football Director dellaCristiano. Le dichiarazioni del dirigente dellantus su– «Volevo cominciare questa conferenza ringraziandoe il suo staff per l'impegno profuso in questi mesi. Ilcon, die confronto quotidiano. Potrà fare l'allenatore a grandi livello e gli auguro tutto il meglio».LE PAROLE DIPRIMA DELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI TUDOR