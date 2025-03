Screenworld.it - The White Lotus 3: avete riconosciuto questo attore? La trasformazione è incredibile!

È lui o non è lui? Sembra, ma è proprio lui. Avevamo visto Christian Friedel nei panni di Rudolf Höß in La zona d’interesse e si sarebbe detto impossibile che potesse essere altrettanto credibile nei panni del mite responsabile dello staff di un albergo. I fatti parlano chiaro: nella terza stagione di The, Friedel riesce a trasformarsi in un personaggio in netta controtendenza rispetto allo spietato militare e criminale di guerra a capo del campo di concentramento di Auschwitz. Nella serie, lo vediamo addirittura cimentarsi in uno spettacolo, risultando goffo e grottesco, per via della sua indole placida e del suo carattere insicuro. Visualizzapost su InstagramUn post condiviso da IndieWire (@indiewire)Una metamorfosi non da poco, la sua, ma il cast annovera anche altri attori straordinariamente eclettici.