"The Shrouds" (Segreti sepolti): il film di David Cronenberg al cinema

Il“The” diè in arrivo aldal 3 aprile distribuito da Europictures in collaborazione con Adler Entertainment. Ilverrà presentato in anteprima italiana al Busto ArsizioFestival 2025 e l’Italia sarà il primo Paese del mondo a distribuirlo nelle sale.Presentato in concorso al Festival di Cannes 2024, ilsegna il ritorno sul grande schermo del visionario cineasta canadese e vede protagoniste le star internazionali Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce.Al centro della vicenda Karsh (Vincent Cassel), un uomo d’affari che, in seguito alla morte della moglie, ha inventato una tecnologia rivoluzionaria e controversa che permette ai vivi di monitorare i propri cari defunti avvolti nei sudari. Una notte diverse tombe, inclusa quella di sua moglie, vengono profanate: Karsh decide così di mettersi sulle tracce dei responsabili.