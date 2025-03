The Odyssey | Ben Affleck elogia le scene d’azione del film

Leggi su Cinefilos.it

The: BenledelBenha fatto visita al set di The, ildi Christopher Nolan con protagonista l’amico Matt Damon. Dopo aver dunque assistito alle riprese, l’attore ha parlato con GQ delle grandiche sono state eseguite davanti ai suoi occhi, definendole “un territorio alla Bourne Identity”.ha infatti affermato che Damon sta “facendo molte prove di stunt” per The, cosa che non faceva da tempo, paragonando tutto ciò a The Bourne Identity, il thrillerdel 2002 con protagonista Matt Damon.“È una delle cose di cui parlavo con Matt – sta andando a fare questodi Chris Nolan e sta facendo un sacco di prove di stunt, ed era tipo: “Ragazzi, è passato un po’ di tempo, vero? Dove devi davvero imparare i combattimenti – questo è il territorio alla Bourne Identity”.