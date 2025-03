The Last of Us 3 è scritto nelle stelle secondo Neil Druckmann

Leggi su .com

(Adnkronos) – Le recenti dichiarazioni di, figura di spicco di Naughty Dog, riguardo al potenziale sviluppo di Theof Us Part III hanno suscitato notevole interesse all'interno della comunità videoludica. Inizialmente interpretate come un freno alle aspettative dei fan, le sue parole sono state successivamente contestualizzate dallo stesso, il quale ha .L'articolo Theof Us 3 èproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni