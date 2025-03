Movieplayer.it - The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss: "Un membro della troupe si è preso le mutande del mio personaggio"

L'attrice e produttriceserie, che tornerà per l'ultima stagione il prossimo aprile, ha rivelato l'insolita richiesta di uncrew, attrice, protagonista e produttrice esecutiva di The's, ha rivelato di aver cercato di ottenere il set di biancheria intima del suoJune, disegnato appositamente per lei, come souvenir dopo aver terminato le riprese dell'ultima stagione. Tuttavia, quando ha chiesto di ottenerlo in un'e-mail inviata a tutta la produzione, ha scoperto che qualcun altro lo aveva già richiesto. L'ammissione, avvenuta nella puntata di martedì del Jimmy Kimmel Live, ha colto di sorpresa il conduttore. "Aspetta un attimo. Questa è la tua biancheria intima personalizzata che indossavi, e un verme dello staff le ha richieste .