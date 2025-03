Movieplayer.it - The Couple: i concorrenti, i dettagli svelati da Ilary Blasi nel nuovo promo. Le ultime novità sul reality

Leggi su Movieplayer.it

Emergono altri nomi famosi come possibilidi The, e nel frattempo ilconsvela uno sul montepremi finale. L'addio al Grande Fratello sarà meno amaro per il pubblico di Canale 5 perchè appena una settimana dopo arriverà The, ilshow della rete ammiraglia condotto da. Avvolto nel totale mistero fino a poco tempo fa, negli ultimi giorni sono andati in onda in TV diversiche stanno svelando piano piano piccoli. Molto pochi, purtroppo, sui, che saranno in totale 16, divisi in otto coppie, e soggiorneranno per tutta la durata dello show, nella stessa casa che sta ancora ospitando i gieffini. Tutte le indiscrezioni sul cast di ThePer il .