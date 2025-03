Tesla Elon Musk ammette sui dazi | L’impatto sui costi non è banale

Leggi su Open.online

«È importante notare cheNON è indenne» daie chedelle tariffe sarà comunque «significativo». Adrlo è lo stesso, rispondendo a un investitoreche condivide un grafico volto a suggerire che l’azienda potesse cavarsela, poiché produce tutte le sue vetture negli Stati Uniti, evitando così ilo del 25% imposto da Donald Trump sulle auto importate. Una precisazione doverosa, che fa seguito a una lettera della stessa società (non firmata, per evitare licenziamenti) inviata a metà marzo al presidente americano, poiché alcuni dei componenti delle auto provengono o sono prodotti all’estero.Non è l’unico intervento divolto a placare gli entusiasmi degli investitori di. «potrebbe trarne i maggiori vantaggi», scrive in un post l’account X ufficiale diOwners Silicon Valley, condividendo un video di Fox News con le dichiarazioni di Donald Trump sull’imposizione deidel 25% per le auto importate.