It.insideover.com - Tesla a picco in Europa: più dell’effetto-Musk pesa la concorrenza cinese

Leggi su It.insideover.com

Tempi duri per, la casa automobilistica di Elon, nel mercato europeo. Il gruppo di Austin ha conosciuto, secondo i dati dell’Associazione dei costruttori automobilistici europei (Acea), un febbraio da profondo rosso nonostante una netta ripresa del mercato delle auto elettriche nel Vecchio Continente.Il crollo diinL’Acea segnala che a febbraio levendute insono state poco meno di 17mila, in calo di circa il 40% rispetto alle oltre 28mila di un anno prima, portando la quota di mercato dell’azienda disotto il 2% mentre sullo stesso periodo la vendita di auto elettriche si impennava di oltre il 25%. Un ridimensionamento netto che va di pari passo con ilnte sgonfiamento del titolo in Borsa dall’inizio del 2025.Ci si interroga sulle cause del sensibile calo di, e alcuni osservatori hanno messo in campo un possibile ruolo della discesa in campo diin politica e del suo stretto connubio con il presidente Usa Donald Trump.