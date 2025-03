.com - Terza Categoria / Continua il duello Urbanitas Apiro-Real Sassoferrato per il titolo: il programma della 24^ giornata

L’deve ripartire subito contro la Cameratese, i sentinati inseguono a -2 in casa contro il Fabriano, Valle Del Giano-Maiolati Pianello scontro diretto per i playoff, l’Albacina ospite a Poggio San Marcello, derby di Jesi tra Junior e Spes e Junior Osimana-Serra Volante e Polverigi-Atletico 2008 sfide per la metà classifica; nel girone E l’AC Appignano torna in campo in casa contro la PetrioleseVALLESINA, 27 marzo 2025-Prosegue a grande ritmo il campionato di, che in questo fine settimana vedrà svolgersi la sua ventiquattresima. Nello scorso turno abbiamo assistito a numerosi colpi di scena negli importantissimi scontri diretti, che rendono ancor più interessante un girone C già equilibrato e combattuto, per un finale di stagione ancora tutto da scrivere.Partiamo dall’entusiasmante lotta a due per la vetta, contesa da due squadre: l’, prima a 47 punti, e il, che insegue la capolista a 45.