Terrore ad Amsterdam: un uomo ferisce 5 persone nel centro della città, poi un passante lo blocca (video)

Cinquesono rimaste ferite ad Asterdam, dopo un accoltellamento nei pressi di piazza Dam. Il sospettato è stato fermato, ma la polizia ha affermato di non avere “informazioni sulle cause o il movente dell’accoltellamento. Questo fa partenostra indagine”. Un portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato che inizialmente è arrivata una chiamata di soccorso in cui si parlava di una rapina. Inoltre, gli agenti hanno chiesto a chiunque abbia immagini dell’attacco di consegnarle e invitando i cittadini a non venire sul luogo del delitto, che per il momento è stato transennato.Secondo il Telegraaf, almeno quattordici autopolizia, un elicottero e svariate ambulanze sono accorse sul posto dopo l’accaduto. Intanto uno dei testimoni dell’avvenimento ha precisato di aver sentito “un urlo glaciale”, ma senza accorgersi sin dal principiopericolosa situazione.