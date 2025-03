Tvplay.it - Terremoto Juve, dopo Motta anche Giuntoli dice addio: la decisione fa discutere

Importanti novità in casae la proprietà Elkann è pronta ad unaper certi versi sorprendenti. In casala squadra – ora affidata a Igor Tudor – già lavora in vista del match casalingo contro il Genoa e per i bianconeri è fondamentale tornare ad ottenere i 3 punti.vari big match il calendario per il tecnico croato non è durissimo e la squadra deve reagirele due pesanti batoste contro Atalanta e Fiorentina.: lafa(Lapresse) TvPlayDurante la sosta a pagare è stato Thiago, arrivato come il ‘salvatore della patria’ la scorsa estate ed ora spedito via, esonerato a circa dieci giornate dal termine. Poco da direse questa mossa non convince dal punto di vista economico,aveva firmato un contratto triennale ed ora riceverà fino all’ultimo centesimo.