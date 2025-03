Calciomercato.it - Terremoto in Figc, UFFICIALE: ha presentato le dimissioni

In Federazione c’è maretta con l’addio comunicato ufficialmente: il presidente Gravina spiega le prossime mosseHa rassegnato le, ritenendo concluso il suo percorso all’interno della. Aria di novità nella Federcalcio dopo l’addio di Demetrio Albertini, fino ad oggi presidente del Settore tecnico.in: hale(LaPresse) – Calciomercato.itL’ex centrocampista del Milan ha deciso di presentare le proprie, ritenendo esaurito il suo incarico. Una scelta dettata dal fatto che il presidente Gravina, all’atto di presentare la sua candidatura per il nuovo mandato, ha anticipato delle novità all’interno delle tre aree della: quella del settore tecnico, quella dedicato alle giovanili e al club italiano. Lo stesso numero uno della Federcalcio ha spiegato le motivazioni dietro l’addio di Albertini e ha anche anticipato la volontà di coinvolgerlo nuovamente in futuro.