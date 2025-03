Liberoquotidiano.it - "Terraccina? Non vi vogliamo": bufera su Corrado Sassu

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una battuta di Casa a Prima Vista ha scatenato l'ira dei telespettatori. Che cosa è successo?stava mostrando una casa a una acquirente. L'immobile presentava una terrazza gradevole che all'agente immobiliare ricordava molto Mykonos, meta ambitissima per tutti i vacanzieri italiani.ha spiegato alla sua cliente tutti i comfort presenti sulla tettoia. Ma a quel punto lei ha spiegato che più che un'isola greca le ricordava tanto. "Guarda che meraviglia", ha esclamato. "Non capisco il cambio di pavimento", ha risposto la cliente. "Allora, in realtà lì c'è una situazione. passi da Roma a Mykonos", ha scherzato l'agente immobiliare. "Come ho fatto a non capirlo subito.", la chiosa della ragazza. A quel puntoha provato a buttarla sul ridere: "Comunque bellissima tettoia con queste tendine carine che scendono giù e fanno anche questo molto Mykonos".