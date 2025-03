Ilrestodelcarlino.it - Terra del Sole, assemblea della Pro loco

Si tiene domani alle 20.30 l’annualeProdidel. Nel Salone dei Commissari del Palazzo pretorio i soci si troveranno per trattare i cinque punti all’ordine del giorno: la relazione del presidente, l’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2024 e quella del bilancio di previsione del 2025, il conferimentocarica di presidente onorario a Enzo Amadori, per tanti anni leader e anima del sodalizio, oltre alle canoniche varie ed eventuali. Il bilancio è a disposizione degli iscritti nella segreteria dalla Proe può essere consultato, previo appuntamento. In apertura disarà possibile tesserarsi per l’anno 2025. La Promedicea è una delle più vecchie dell’intera provincia: sorta nel 1964 per volontà di alcuni cittadini, riuniti nel comitato organizzatore dei festeggiamenti per il quarto centenariofondazione del paese, viene costituita formalmente nel 1967.