Lanazione.it - Terni, fiaccolata contro le tragedie sul lavoro

, 27 marzo 2025 – Quattrocento persone hanno sfilato in corteo da piazzale Bosco a piazza Europa, mercoledì sera, per dire “basta morti sul”. Lapromossa dai sindacati ha voluto così anche rendere omaggio alle ultime due vittime delregistrate sul territorio. Si tratta di Sanderson “Sandro” Mendoza, operaio 26enne di Tapojarvi deceduto in seguito alle ferite riportate nell’incendio sviluppatosi nel parco scorie di Ast, e dell’orvietano Umberto Rosito, 38 anni, padre di una bimba piccola, investito da un camion mentre lavorava in un cantiere dell’A1. “Undici morti suldall'inizio dell'anno in Umbria. Uno a settimana – così in un post il consigliere regionale Fabrizio Ricci (Avs) – Gli ultimi di questo lungo elenco sono Sanderson, 26 anni, un ragazzo, e Umberto, 38 anni, padre di una bimba di 3.