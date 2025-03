Sbircialanotizia.it - Terapia mirata per prevenire le complicanze dell’ipoparatiroidismo

L’ipoparatiroidismo, una patologia endocrina rara, può essere facilmente scambiato per altre condizioni come sindromi neurologiche o depressione, rendendo la diagnosi una sfida cruciale. Questo rischio di confusione sottolinea l’importanza della formazione medica per una diagnosi tempestiva e una gestione adeguata. Lo ha dichiarato Maria Luisa Brandi, professoressa e medico chirurgo specializzato in endocrinologia e malattie . L'articoloperleè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.