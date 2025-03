Ilrestodelcarlino.it - "Tentata estorsione e rapina dopo la partita a carte tra amici"

Latrafinisce con le accuse die lesioni. Nei guai un 44enne di Sarnano, Michele Cardinali, che ieri è stato rinviato a giudizio. I fatti contestati sarebbero avvenuti l’8 gennaio del 2024, alla fine di unatra. Il 44enne avrebbe minacciato un 55enne residente ad Amandola, dicendogli che se non avesse provveduto a dargli i soldi, e in particolare la somma di 2mila euro, avrebbe fatto passare dei guai a lui e alla sua famiglia. Denaro preteso senza alcun motivo, secondo quanto avevano ricostruito i carabinieri nel corso delle indagini. Inoltre l’imputato,essersi impossessato del portafoglio del 55enne e dei soldi in contanti contenuti all’interno, mille euro, avrebbe minacciato e usato violenza nei confronti della vittima per assicurarsi la somma sottratta, colpendolo con un violento schiaffo sul volto, minacciandolo con una bottiglia di vetro impugnata dalla parte del collo e colpendolo nuovamente con un altro schiaffo al volto, facendolo cadere sopra a una sedia.