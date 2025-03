Iltempo.it - Tensione Russia-Nato: l'aereo spia di Mosca si avvicina pericolosamente alla Germania

Leggi su Iltempo.it

Questa mattina gli intercettori dell'aeronautica militare tedesca hanno intercettato unrusso a est di Rügen. Lo riporta Bild, spiegando che alle 9.14 il Centro operativocombidellaha rilevato «attività nell'area di Kaliningrad». Solo dodici minuti dopo è stato lanciato l'rmebase aerea di Rostock-Laage. Due Eurofighter hanno effettuato un decollo di emergenza per intercettare il presuntorusso, che in quel momento si stava dirigendo verso lo spaziotedesco della. Alle 9:45 i piloti tedeschi hanno segnalato un contatto radar con l'e alle 9:49 un contatto visivo. A quel punto è risultato chiaro, riporta ancora Bild: l', che non ha acceso il suo transponder né ha risposto ai messaggi radio, rappresentando quindi una minaccia significativa per il trafficocivile, era unrusso del tipo Ilyushin Il-20M, nome in codice: «Coot-A».