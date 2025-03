Isaechia.it - Temptation Island, ex tentatrice accusata di essere un’esc0rt: la perfetta replica

Negli ultimi giorni un’exdiè stata oggetto di commenti poco carini da parte di alcuni utenti del web.Stiamo parlando di Sofia Costantini, che ha preso parte all’ultima edizione del reality show di canale 5 proprio in qualità di single. All’interno del programma ha avuto modo di approfondire la conoscenza con Alfred Ekhator, fidanzato con Anna Acciardi, con cui ha deciso di uscire dal villaggio.La conoscenza tra Sofia e Alfred però è durata ben poco e dopo la loro rottura non sono mancate le frecciatine e le recriminazioni reciproche, che li hanno portati ad interrompere in modo brusco i rapporti.Dopo la fine della conoscenza con Alfred, Sofia ha rivelato di avere una ammiratore segreto, il quale ha cercato di stupirla con un certo decisamente romantico e soprattutto eclatante: l’uomo misterioso, infatti, le ha fatto recapitare a casa 19 mazzi di rose rosse con altrettanti biglietti che se messi nell’ordine corretto formavano una frase (QUI il messaggio segreto).