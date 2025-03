Amica.it - Tempo di trench: le tendenze variabili della primavera 2025

Non c’è aprile senza. Il capospalla emblemamezza stagione e dell’eleganza casual è di nuovo tra i protagonisti delle sfilate, reinterpretato dagli stilisti per laestatecon nuovi colori, tagli e lunghezze. Le varianti ruotano attorno ai punti fermi del modello originale indossato dai soldatiPrima guerra mondiale: mostrine sulle spalle, ampio bavero, abbottonatura doppiopetto e cintura con fibbia lo rendono degno del proprio nome inglese, che significa proprio trincea. Max Mara, Moschino e Dolce&Gabbana ossequiano le sue forme senzacon look che fondono rigore e sensualità. Per la casa di moda di Reggio Emilia si indossa senza nulla sotto, stretto in vita così da sembrare quasi un abito.