Televisione e cinema in lutto addio all’attrice di film e grandi serie tv

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Cindyana Santangelo, attrice e ballerina soprannominata “la Marilyn Monroe Latina” per la sua straordinaria somiglianza con l’icona delamericano. Aveva 58 anni. La notizia è stata riportata dal sito americano TMZ, che ha reso noto come l’attrice sia deceduta il 24 marzo scorso, dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale da Malibu, dove risiedeva.Quel pomeriggio, un’ambulanza era stata chiamata nella sua abitazione per un’emergenza medica, di cui non sono stati forniti ulteriori dettagli. Cindyana è morta poche ore dopo l’arrivo in ospedale. Le cause del decesso restano al momento sconosciute, ma la polizia di Los Angeles ha confermato che nei giorni precedenti la donna si era sottoposta a delle iniezioni cosmetiche effettuate in casa.