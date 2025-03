Puntomagazine.it - Telese Terme: Arrestato latitante. Operazione del nucleo operativo Carabinieri Cerreto Sannita

ricercato per autoriciclaggio catturato dopo mesi di indagini(BN), nella mattinata odierna, un’importantedeidella Compagnia diha portato all’arresto di unricercato da tempo dalle forze dell’ordine. L’uomo, irreperibile per una serie di reati gravi tra cui autoriciclaggio, è stato catturato grazie ad una minuziosa attività investigativa posta in essere dagli uomini dell’Aliquota Operativa che ha permesso di localizzare ilin un’abitazione nel centro cittadino, dove si nascondeva da alcuni mesi. L’attività d’indagine ha permesso di acclarare che l’uomo, cittadino italiano proveniente dall’hinterland napoletano, dopo aver cercato rifugio all’estero, era rientrano nella città termale e per sfuggire alla giustizia era solito spostarsi in vari luoghi utilizzando travestimenti e camuffamenti.