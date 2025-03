Ilrestodelcarlino.it - Technogym gonfia i muscoli. Nel 2024 ricavi per 901 milioni

chiude ilconconsolidati a 901di euro, in crescita dell’11,5% rispetto agli 808del 2023. L’Ebitda adj si attesta a 178, con un balzo del 17%, mentre l’utile netto sale a 90di euro, +15%. Il board proporrà ai soci la distribuzione di un dividendo da 80 centesimi per azione, per un totale di 159,3di euro che verranno pagati il 21 maggio. Una nota dell’azienda evidenzia cheha registrato un incremento deiin tutte le geografie del mondo con risultati particolarmente significativi sotto diversi punti di vista. In Europa, al netto dell’Italia, dove il Gruppo gode della maggiore penetrazione di mercato,è cresciuta del +10,1%, confermando la leadership del brand in un mercato in continua espansione. Nelle Americhe è particolarmente significativo il risultato raggiunto (+13,9%), in ulteriore accelerazione nel secondo semestre.