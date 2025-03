Taylor Swift è impostato per collaborare con il Barcellona per la resa dei conti Clasico con il Real Madrid

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-27 18:41:00 Il web non parla d’altro:è in fila per essere il prossimo artista acon ilcon rapporti che suggeriscono che il suo nome adorrà la maglietta del club per ilcon ila maggio.RAC1 sostengono il 14 volte vincitore di Grammy e la fidanzata della star della NFL Travis Kelce, sono stati presi di mira da Barca e sponsor Spotify per lo scontro del titolo di Crunch La Liga. Notícia @Esportsrac1És la Primera Opció per Ser l’artista de la Samarreta del Barça en El Clàssic del Maig L’ACORD ESTÀ PENDENT DELS úLTIMS SERRELLS Sobre la Taula hi ha hagut Diversos Noms com el d’ed sheeran o el raper travis Scott #FRAC1 pic.twitter.com/wu0pjkec1g– Esports rac1 (@esportsrac1) 26 marzo 2025Secondo quanto riferito,è la prima scelta con Ed Sheeran e Travis Scott per essere back-up se l’American decide di immergersi nel mondo del calcio.