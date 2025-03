Iodonna.it - Tanta emozione per l'attrice al Teatro di Napoli, dove il pubblico le ha tributato una magnifica ovazione

Una commozione inaspettata e genuina quella che ha colto Ambra Angiolini al termine di una delle repliche aldidi Oliva Denaro. L’, che da tempo porta in scena questo intenso spettacolo tratto dal libro di Viola Ardone, non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alche l’ha acclamata con un’travolgente. Un momento di pura, ripreso da uno spettatore e subito diventato virale sui social. Ambra Angiolini, una vita sotto i riflettori guarda le foto Ambra Angiolini, l’che la fa emozionareNel video pubblicato sui social da Manuel De Michele, si vede Ambra Angiolini uscire sul palco per raccogliere gli applausi, ancora vestita nei panni di Franca Viola, la protagonista della sua interpretazione.