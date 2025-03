Quifinanza.it - Tajani dice “no” a soldati italiani in Ucraina, ma davvero potrebbero andarci?

Mentre a Parigi si riuniscono i 31 Paesi della “coalizione dei volenterosi”, tra cui anche l’Italia, il vicepremiermette un asterisco importante al pur incrollabile supporto che Roma assicura a Kiev.Il ministro degli Esteri afferma che il coinvolgimento del nostro Paese non implicherà l’invio diin. O, meglio, che le nostre truppe non saranno mobilitate in quanto forza nazionale, ma eventualmente in missioni multilaterali sotto l’egida dell’Onu. Come stanno veramente le cose?Cosa ha dettosulle truppe italiane inIl ministro Antoniolo ha precisato più volte: l’eventuale coinvolgimento di militariin territorio ucraino avverrà nell’ambito di altrettanto eventuali missioni Onu. In altre parole: l’Italia non invieràin quanto esercito italiano, ma inserite in forze di peacekeeping o organizzazioni multilaterali.