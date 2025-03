TAG | Quelli del Uonna

Leggi su Funweek.it

Tornano per una special night al TAG di via Santa Passera le atmosfere e la musica del miticoClub di via Cassia 871 che fu il centro motore della scena punk e new wave romana negli anni Ottanta. Una serata per chi c’era ma anche per chi non c’era e vuole vivere per una notte l’eco di quell’esperienza unica e irripetibile e le emozioni che l’hanno accompagnata. Quella generazione è ancora qui, in qualche modo ancora in contatto attraverso il gruppo Facebookdel, anche se alcuni purtroppo ci hanno lasciato prematuramente, anche di recente. È proprio pensando a loro, alle tante notti condivise in fondo alla discesa di via Cassia 871, che nasce l’idea di ripercorrere quella storia e quelle storie in una serata che faccia rivivere quelle vibrazioni vitali. Alcuni dei musicisti presenti si esibirono all’epoca alcon altre formazioni, anche i Dj’s sono frache fecero suonare la consolle del locale: Marcello Fraioli, che si esibirà in una performance di pittura dal vivo, affrescò i suoi interni e Dino Ignani il fotografo “ufficiale” della scena dark della Capitale, allestirà un set fotografico, la giornalista Daniela Amenta ricorderà alcuni momenti della storia del, che frequentò e con cui collaborò per diverse iniziative, mentre Valerio Lazzaretti, storico della scena punk e autore del libro “I ribelli della collina” che racconta la storia dei Los, una delle bande giovanili attive in quel periodo, ne leggerà alcuni passi.