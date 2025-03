Pisatoday.it - 'Swap party' a Pontedera

La primavera è arrivata ed è il momento del tanto temuto cambio di stagione!Hai accumulato borse piene di vestiti che non indosserai più ma che non vuoi buttare?Vorresti rifarti il guardaroba in modo divertente e sostenibile?Vieni allodi VIVO!Porta vestiti, accessori e libri.