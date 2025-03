Quotidiano.net - Svelate le chat di guerra

La convinzione di essere i migliori del mondo, le preghiere "per la vittoria" (a chissà quale dio), l’eccitata condivisione di emoji con pugno fuoco e bandiera, il decollo di F18 e droni d’attacco seguito e commentato come una specie di videogame, i rituali apprezzamenti sull’Europa "scroccona", l’ansia da prestazione per trasformare le bombe in denaro. Ladiimpropriamente allestita su Signal dai vertici della Difesa americana – ora su tutti i media grazie al giornalista di The Atlantic Jeff Goldberg, invitato "per errore" – getta una luce inquietante sulla gestione del potere militare americano. Dal capo del Pentagono Pete Hegseth al vice Trump JD Vance, dal consigliere per la Sicurezza Mike Waltz al direttore della Cia John Ratcliffe, più altre figure apicali come SM (le iniziali di Steve Mills) o la capo staff di Trump Susie Wiles, tutti i protagonisti della vicenda si offrono agli occhi del mondo come un gruppo di irresponsabili che, in spregio a ogni minima precauzione, usa unacommerciale per preannunciare raid aerei contro un nemico significativamente armato.