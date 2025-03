Quifinanza.it - Surroga del mutuo in crescita, ora fa risparmiare fino a 82 euro sulla rata media

Leggi su Quifinanza.it

Le erogazioni di nuovi mutui disono oggi una parte significativa del mercato del credito immobiliare, costituendo circa il 10% delle nuove concessioni dinel 2024, grazie al forte calo degli indici Irs registrato a partire dalla fine del 2023. Lo afferma MutuiSupermarket, che ha realizzato un’analisi dettagliatasituazione immobiliare in Italia.I dati confermano un fenomeno evidente: nel 2024, il 48% di coloro che hannoto il proprioaveva sottoscritto il finanziamento “recentemente”, ossia dal 2022 in poi.Quanto si risparmiaGli anni 2022 e 2023 sono stati segnati da un aumento dei tassi d’interesse, con le banche che offrivano mutui a tasso fisso tra il 3,5% e il 4,5%. Con il successivo calo dell’indice Irs a partire dalla fine del 2023, molti privati e famiglie hanno colto l’opportunità di ridurre l’importo dellamensile, beneficiando di nuovi tassi sui mutui discesi sotto il 3% per i mutui “brown” (quelli di classe energetica inferiore) e addirittura sotto il 2,5% per i mutui “green” (quelli superiori).