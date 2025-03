Thesocialpost.it - Superenalotto, vince 88 milioni di euro ma l’ex moglie (tradita) pretende la metà dei soldi

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 51 anni di Napoli ha vinto 88digrazie al, ma la sua fortuna non sembra portargli solo gioia. Sua, da cui si sta separando, ha chiesto ladella cifra: 44di. La coppia, che da tempo attraversava una crisi matrimoniale, è finita al centro di una vicenda che sta facendo parlare tutta Italia.Il fortunato vincitore, che si trovava a Roma per lavoro, aveva acquistato il bigliettonte in una tabaccheria della zona di Giustiniana, durante una trasferta per uno scarico merci. Il tutto, però, era stato tenuto segreto dallafino a quando, in modo casuale, la donna ha scoperto i dettagli della vincita attraverso alcuni messaggi inviati dal marito alla sorella.Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, la coppia viveva già una fase difficile del proprio matrimonio, complice anche un tradimento da parte dell’uomo, scoperto dallatramite un investigatore privato.