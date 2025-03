Sbircialanotizia.it - Superenalotto: estrazione del 27 marzo, nessun vincitore per il ‘6’ e il ‘5+1’

Leggi su Sbircialanotizia.it

Nell’ultimo concorso del, tenutosi oggi, giovedì 272025, non è stato registrato alcunper le categorie ‘6’ e. Tuttavia, si segnalano nove vincitori per la categoria ‘5’, ciascuno dei quali si aggiudica un premio pari a 18.531,35 euro. Il montepremi per il prossimo concorso, previsto per domani, venerdì 28, sale . L'articolodel 27per il ‘6’ e ilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.