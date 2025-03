Oasport.it - Superbike, Razgatlioglu sfida il leader iridato Bulega e la pattuglia Ducati a Portimao

Leggi su Oasport.it

Da venerdì 28 a domenica 30 marzo il circuito diospiterà il Gran Premio del Portogallo 2025, valevole come secondo appuntamento stagionale del Mondialedopo la tappa inaugurale andata in scena ormai un mese fa in Australia. A Phillip Island Nicolòaveva dettato legge, facendo bottino pieno e completando una tripletta impressionante.In generaleaveva dominato la scena sul tracciato oceanico, monopolizzando il podio nella Superpole Race ed in gara-2, mentre nella prima manche l’unico intruso ad inserirsi nella top3 era stato Toprakin piazza d’onore. Il campione del mondo in carica non ha brillato in Australia, totalizzando solamente 20 punti e ritrovandosi subito a -42 dalla vetta della classifica generale.Il formidabile pilota turco della BMW, dopo aver descritto quanto avvenuto a Phillip Island come una “Coppa”, è pronto a dare battaglia su una pista in cui è sempre andato fortissimo come dimostrano le 6 vittorie e 13 podi ottenuti ain